Japón inició liberación de aguas radiactivas en el Océano Pacífico

Tokio, Japón.- Japón inició el proceso de liberación de aguas radiactivas tratadas de la planta de energía nuclear de Fukushima al Océano Pacífico, el jueves 24 de agosto, lo que ha ocasionado la reacción de China de prohibir todos los productos acuáticos procedentes de Japón.

En este sentido, la China Customs en un comunicado expresó estar, «muy preocupada por el riesgo de contaminación radiactiva provocada por… los productos alimentarios y agrícolas de Japón».

Hay que recordar que el gobierno japonés aprobó este plan de liberación de aguas radiactivas hace dos años. Pero no fue hasta el mes pasado que recibió la autorización del organismo de vigilancia nuclear de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aguas radiactivas tratadas en Fukushima, Japón son vertidas al Océano Pacífico, al tiempo que China prohibió todos los productos del mar japonés

El argumento de Japón para esta liberación de aguas radiactivas es que es clave para el desmantelamiento de la destruída planta de Fukushima Daiichi, luego de que fuera destruída por un tsunami en el año 2011.

Asimismo, el operador de la planta Tokyo Electric Power Company declaró que la liberación se comenzó a las 13:03 hora local (04:03 GMT). Además agregó que no había ningún contratiempo identificado en el proceso.

Como respuesta, el Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China en un comunicado explicó que, «La parte japonesa no debería causar daños secundarios a la población local e incluso a la gente del mundo por sus propios intereses egoístas».

Tokyo respondió a China, criticando su acción de supuestamente difundir, «afirmaciones científicamente infundadas». La nación nipona se apoya también en la International Atomic Energy Agency (IAEA) que coincide en que el impacto que tendría en el medio ambiente y las personas era «insignificante».

Sin embargo, activistas y protestas se mostraron en claro desacuerdo por esta acción de Japón. Sus argumentos coinciden con los de China en que son acciones «irresponsables». Además, llegan a ser «ilegales e inmorales».

