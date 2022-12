Corea del Norte disparó artillería como respuesta a Coreal de Sur y EE. UU.

Pionyang, Corea del Norte.- Un portavoz del Estado Mayor de Corea del Norte expresó que su país disparó artillería bajo órdenes con el fin de responder a los ejercicios con fuego real que se están realizando hoy entre Corea del Sur y Estados Unidos.

El comunicado de este portavoz fue publicado por la agencia de propaganda estatal norcoreana KCNA, donde se explicó que el Ejército norcoreano detectó disparos surcoreanos en áreas cercanas a la frontera que divide a las dos Coreas.

Ver más: Seúl reacciona a despliegue de aviones de combate de Corea del Sur

El portavoz explicó, «Hemos ordenado de inmediato a las unidades de artillería de primera línea que lanzan fuego de artillería al mar para enviar una contundente advertencia». Además advirtió a Corea del Sur a detener de inmediato estas «provocativas» acciones.

Esta semana Corea del Sur y Estados Unidos están realizando maniobras con fuego real en el condado fronterizo de Cheorwon, a unos 70 kilómetros al noroeste de Seúl. Por lo que esta respuesta de Pyongyang, también se origina luego del anuncio de nuevas sanciones contra el régimen norcoreano, inherentes a los involucrados en el desarrollo de armas de destrucción masiva.

NEW ANALYSIS: Discussion in Seoul is increasing around South Korea one day acquiring its own nukes.

Lawmakers are expressing concerns towards China's failure to control North Korea and the growing military might of Beijing itself.@southkoreapro https://t.co/kzbsAREJ5K

— NK NEWS (@nknewsorg) December 6, 2022