Intercambio de 10 prisioneros entre Irán y EE. UU., genera controversia

Washington, DC.- Estados Unidos e Irán realizaron, el lunes 18 de septiembre, un intercambio de diez prisioneros, cinco prisioneros de cada país, además de un desbloqueo por parte de Washington de $6.000 millones del petróleo iraní, retenidos en Corea del Sur desde el 2018.

Inicialmente, un portavoz del Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic destacó que dos de los iraníes liberados regresarán a su país. Mientras que dos permanecerán en territorio estadounidense, a petición de ellos mismos. El quinto prisionero se reunirá con su familia en un tercer país.

Por su parte, los iraníes-estadounidenses están identificados como Siamak Namazi, de 51 años; Emad Shargi, de 59 años de edad; además de Morad Tahbaz, de 67 años, que también tiene la nacionalidad británica. Por ahora, las identidades de los otros dos prisioneros no fueron reveladas.

Los cinco iraníes liberados fueron identificadas por la misión de Teherán ante las Naciones Unidas: Mehrdad Moin-Ansari, Kambiz Attar-Kashani, Reza Sarhangpour-Kafrani, Amin Hassanzadeh y Kaveh Afrasiabi.

We are extremely happy for the release of five Iranians who were imprisoned by the U.S. for alleged evading of unlawful and inhuman U.S. sanctions. We congrats their return to their loved ones.

— علی باقری‌کنی (@Bagheri_Kani) September 18, 2023