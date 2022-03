Estrepitosa crisis de refugiados tras la invasión de Ucrania

Nueva York, NY.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), divulgó cifras la nueva crisis de refugiados, donde sus proyecciones indican que más de diez millones de personas podrían ser desplazadas de sus hogares en Ucrania, como producto de la guerra donde cuatro millones serían refugiados en países vecinos.

Por su parte, según datos de la agencia de la ONU para refugiados (ACNUR), por ahora, más de un millón de personas han salido de Ucrania solo en ocho días. De esta cifra, más de medio millón son niños, según cifras de la UNICEF.

Asimismo, el portavoz Stéphane Dujarric precisó, «Esperamos que más de diez millones de personas pueden huir de sus casas si la violencia continúa, lo que incluye cuatro millones de personas que podrían cruzar a países vecinos». La población de Ucrania es de, aproximadamente, 43 millones de ciudadanos.

Por el momento, no hay detalles sobre el número de desplazados dentro del territorio ucraniano, sin embargo, la ONU estima que la principal compañía de ferrocarril de Ucrania habría transportado hasta el 28 de febrero, más de 500.000 personas.

UNICEF is working across eastern #Ukraine to scale up lifesaving programs for children. Here's how you can help: https://t.co/wp7XYdcQqt pic.twitter.com/Plmti9f84n

— UNICEF USA (@UNICEFUSA) February 24, 2022