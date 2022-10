Cultivos de coca incrementaron un 43% en Colombia

Bogotá, Colombia.- Un informe reveló que los cultivos y la producción potencial de coca en Colombia se incrementó un 43%, considerada una cifra récord en la historia del país sobre todo en los departamentos de Nariño, Putumayo y el Norte de Santander, lugares donde se concentra el 62% del cultivo de coca en Colombia.

Este informe fue encabezado por el el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que detalló que la producción pasó de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 hectáreas en 2021.

Cifras alarmantes que representan un retroceso en comparación con los últimos tres años, que venía mostrando una tendencia a la reducción de este crecimiento. Por otro lado, en el último año del Gobierno de Iván Duque hubo un aumento de la producción potencial de clorhidrato de cocaína, pasando de 1.228 toneladas en 2020 a 1.400 en 2022.

Este informe de la ONU fue llamado, «Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021», donde se ofrece más detalles en torno a las causales y ubicación de los alarmantes incrementos. Del mismo modo, el actual presidente de Colombia Gustavo Petro también mostró su interés con estos datos.

