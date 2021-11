Biden propone sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas

Washington, DC.- El presidente Biden decidió sacar a la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista negra de organizaciones terroristas y notificó al Congreso su intención.

Según la fuente del Congreso, la notificación se recibió este martes, un día antes del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Asimismo, la notificación al Legislativo estadounidense es el paso previo para la retirada de las FARC de la lista de grupos terroristas del Department of State (DOS).

No existe un plazo fijo para que esa nueva política entre en vigor, detalló en su web la cartera de Exteriores de EE. UU. Al mismo tiempo, la fuente también explicó que el secretario de Estado, Antony Blinken, es el máximo responsable de la resolución.

Por su parte, Blinken pudo tomar la decisión de excluir a las FARC de la lista negra de manera discrecional o justificarla por dos circunstancias. La primera de ellas es que las razones que motivaron la designación como grupo terrorista ya no están vigentes.

La otra situación por considerar podría ser que sacar a ese grupo de la lista negra obedece a los intereses nacionales estadounidenses.

