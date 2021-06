Joe Biden ordena segundo bombardeo

Washington, DC.- Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ordenó los ataques aéreos, de este domingo, en contra de grupos respaldados por Irán. Se aseguró que, estas milicias, se encuentran en zonas fronterizas entre Siria e Irak.

Así lo informó, en un comunicado el portavoz del pentágono, John Kirby, quien además expresó que, por orden del presidente Joe Biden, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos “de precisión”. Ataque de carácter defensivo contra instalaciones de grupos armados respaldados por Teherán.

John Kirby, detalló que eligieron esos blancos porque desde ellos esas milicias, entre las que citó las iraquíes Kataeb Hizbulá y Kataeb Said al Shuhadá, lanzan ataques con drones contra posiciones y soldados estadounidenses en Irak.

Continuó el portavoz, subrayando que, como han demostrado los bombardeos de esta tarde, “el presidente Biden ha dejado claro que actuará para proteger al personal de EU”.

At President Biden's direction, US military forces earlier this evening conducted defensive precision airstrikes against facilities used by Iran-backed militia groups in the Iraq-Syria border region. Our full statement here. https://t.co/6tRkh6zsLU

— John Kirby (@PentagonPresSec) June 28, 2021