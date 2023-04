Vea que estados tienen restricciones del aborto en EE. UU.

Washington, DC.- Algunas legislaturas estatales se encuentran debatiendo este 2023 las restricciones o ampliaciones en cuanto al acceso en todos los estados del aborto luego de que la Suprema Corte anulara el Roe v. Wade en el 2022.

Ron DeSantis, gobernador de Florida firmó en abril una prohibición del aborto de seis semanas. El mismo incluye excepciones por violación, trata de personas, incesto o riesgo de muerte de la madre. Entrará en vigencia hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre la constitucionalidad de la prohibición de 15 semanas que está en funcionamiento.

En este estado, el gobernador de Idaho Brad Little, firmó un proyecto de ley este mes que hace ilegal colaborar con menores que quieran cruzar fronteras estatales con el fin de abortar, sin el consentimiento de un padre o tutor. En líneas generales, el estado está a favor de la prohibición total del aborto, a excepción de violaciones, incesto o riesgo de muerte de la madre.

La legislatura de este estado aprobó un proyecto de ley que pretende anular un fallo de la Suprema Corte estatal de 1999. Este proyecto determinó que la constitución del Montana protegía el derecho al aborto. Por ahora fue impedido que lo legisladores del estado la restricción del aborto más allá del límite actual de 24 semanas. Por ahora se espera la firma de Greg Gianforte, gobernador republicano de Montana.

La legislatura unicameral de 50 escaños de Nebraska está preparada para realizar una segunda elección que decidirá la prohibición del aborto de seis semanas. Esto podría derivar en una tercera ronda de debate sobre el aborto, tomando en cuenta que el aborto es legal aquí hasta las 22 semanas.

Los republicanos de la Cámara presentaron un proyecto de ley para prohibir el aborto. La excepción se fundamenta en la preservación de la vida o salud de la madre. Por el momento, el aborto es legal hasta las 20 semanas.

