Prohibición del aborto en Florida solo espera la firma de Ron DeSantis

Tallahassee, FL.- La Cámara de Representantes de Florida, en su mayoría republicana, aprobó la prohibición del aborto durante seis semanas, el jueves 13 de abril, lo que dislumbra un escenario, radicalmente reducido para el acceso al aborto en todo el estado y y todo el sur de Estados Unidos.

Los legisladores aprobaron la prohibición de aborto en una votación de 70 a 40. Este proyecto de ley fue aprobado por el Senado estatal con una votación de 26 a 13 el pasado 3 de abril.

Ver más: Nueva propuesta prohíbe el aborto en NC salvo una excepción

Es casi seguro que el gobernador de Florida, Ron DeSantis firme la legislación. La medida solo hace excepciones para los abortos en casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en riesgo.

El año pasado, el gobernador DeSantis firmó la actual prohibición de 15 semanas. En ese momento sentenció que apoya más límites, por lo que es muy probable que firme este proyecto restrictivo sobre el aborto.

Women shouldn’t have to live in a world where we have rights one day and not the next.

We must create a stable healthcare system where women have consistent and equal access to the healthcare they need. https://t.co/ZCHCsHI5HM

— Congresswoman Hillary Scholten (@RepScholten) April 13, 2023