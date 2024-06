Trump se reunió con republicanos en el Capitolio

Washington.- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump volvió al Capitolio para reunirse con varios republicanos de la Cámara de Representantes del Senado.

Medios de comunicación destacan que es la primera visita de Trump a Washington desde que se convirtió en el primer exmandatario del país en ser declarado culpable de 34 cargos por el soborno de la exactriz porno ‘Stormy Danies’.

Ver más: Trump reformará el sistema judicial si gana las elecciones

En una rueda de prensa, Trump afirmó que “existe una tremenda unidad en el Partido Republicano” tras una reunión a puerta cerrada con los legisladores.

“Tenemos una gran unidad, un gran sentido común y hay mucha gente muy inteligente en esta sala. Aman a nuestro país más allá de todo lo demás”, afirmó el republicano.

Por otro lado, afirmó que sus compañeros de partido quieren “que este país vuelva a ser grande otra vez. Y lo vamos a hacer”.

Y es que a su juicio, el Partido Republicano quiere “ver un éxito justo” para el país. Algo que no tienen “en este momento”. Porque considera que son “una nación que está en declive, en decadencia, que todo el mundo se ríe de Estados Unidos y del líder, en referencia a Joe Biden”.

Ver más: Estarían tramitando revocación de licencia de armas a Trump

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden publicó un video criticando la responsabilidad de Trump en el ataque a la sede legislativa por parte de sus simpatizantes.

“El 6 de enero, Trump prendió fuego a este país, avivando las llamas de la división y el odio. Ahora está echando gasolina, prometiendo el indulto a los extremistas que intentaron derrocar a nuestro gobierno, incitándolos a intentarlo de nuevo. No hay nada más sagrado que nuestra democracia. Pero Trump está dispuesto a quemarlo todo”, expresó.

There’s nothing more sacred than our democracy.

We can’t let Donald Trump burn it to the ground. Watch our new ad. pic.twitter.com/9QrzP2Wch6

— Joe Biden (@JoeBiden) June 13, 2024