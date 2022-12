Tormenta invernal golpeará a la costa este de Estados Unidos

Charlotte, NC.- La costa este de Estados Unidos fue golpeada por una poderosa tormenta invernal que a su paso desató fuertes vientos y nevadas, tras docenas de tornados que dejaron un saldo negativo de tres personas a la par de un rastro de destrucción sobre todo, en el sur del país.

En este sentido, una mujer falleció cuando un tornado destrozó su vivienda al oeste de Nueva Orleans. Por otro lado, una madre y su hijo también murieron por otro tornado que destrozó la ciudad rural al noroeste de Luisiana.

Estos dos mortales tornados fueron una mínima parte de los 33 tornados reportados solo este miércoles. Los reportes fueron originados desde Mississippi, Louisiana, Florida y Alabama, donde las pérdidas materiales fueron grandes.

Por ejemplo el Farmerville, Luisiana el paso de un tornado dejó más de 20 personas heridas. Pero además hubo casas y negocios destruidos a lo que se sumó daños en líneas eléctricas y escombros.

❄️Good Morning! A wintry mix of precipitation will occur across the area today before changing to rain. If you take any measurements, please feel free to share with us with the time & location of your report! #NJwx #PAwx #DEwx #MDwx pic.twitter.com/Rn6FwgzrSu

— NWS Mount Holly (@NWS_MountHolly) December 15, 2022