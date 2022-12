Derrame de 14.000 barrilles de crudo en oleoducto Keystone

Nebraska, KS.- Un derrame de 14.000 barriles de crudo en un arroyo en Kansas provocó que TC Energy de Canadá cerrara su oleoducto Keystone, ocasionando uno de los mayores derrames de crudo en Estados Unidos en por lo menos una década.

Por el momento no se conocen las razones del derrame de crudo, sin embargo se sabe que ocurrió al sur de Kansas en Steele City, Nebraska. Lo que lo convierte en el tercer derrame de varios miles de barriles de crudo en el oleoducto desde que inició operaciones en 2010.

Esta línea de TC Energy mueve 622.000 barriles diarios, por lo que es una importante arteria que lleva crudo pesado canadiense desde Alberta a refinerías en el Medio Oeste de Estados Unidos y la Costa del Golfo.

En un comunicado, la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) subrayó que este derrame de crudo no afectó a los pozos de agua potable ni en el público. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en las aguas superficiales de Mill Creek donde sí hubo un impacto.

At 14,000 barrels (588,000 gallons), this is the largest oil spill in KS since 1975 and the largest US crude spill since 2013. This single spill doubles the already troubling amount of oil this pipeline has spilled since it's start in 2010. https://t.co/K6UDv3315R

— Bill Caram (@BillCaram) December 9, 2022