Tifón Mawar se aleja de la isla Guam luego de dejarla sin electricidad

Los Angeles, CA.- El tifón Mawar de categoría 4 luego de golpear a la isla Guam, perteneciente a Estados Unidos ubicada en la Micronesia, en el Pacífico Occidental, se alejó sin antes dejar estragos en la electricidad, inundaciones y muchos destrozos.

La isla de Guam está localizada en el famoso archipiélago de las islas Marianas, donde está ubicado un enclave militar estadounidense. En la madrugada del miércoles 23 de febrero luego de un paso lento y destructivo se empezó a alejar al noroeste, con rumbo a Taiwán.

La Guam Homeland Security informó vientos de entre 45 y 90 kilómetros por hora para este jueves 25 de mayo. Además añadió que, «Las condiciones se mantendrán en Guam pero no deben empeorar».

Por su parte, la Guam Power Authority detalló que decenas de miles de residencias amenecieron sin electricidad. Sin embargo, no existe un balance exacto de todos los daños ocasionados por el tifón Mawar. Se estima que al menos 170.000 habitantes fueron perjudicados en el suministro de electricidad.

Buzzsaw. Super #Typhoon Mawar is now a Category 5 equivalent hurricane with max winds of 165mph. Fortunately reaching its peak intensity as it moves away from #Guam. Next places to monitor: #Philippines & #Taiwan by late weekend/next week. @weatherchannel pic.twitter.com/Er3zexdO4e

— Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) May 25, 2023