Más del 50% de los grandes lagos del mundo se están secando

Londres, Inglaterra.- Un estudio publicado en la revista Science concluyó que más de la mitad de los grandes lagos y embalses del mundo se vienen secando, por el cambio climático, desde inicios de la década de los 90′.

Estos resultados alertaron a la comunidad científica internacional puesto que el agua es vital para la agricultura, la producción de energía hidroeléctrica y claramente, el consumo humano.

Por ejemplo, las fuentes de agua dulce más importantes del mundo como son el Mar Caspio hasta el lago Titicaca entre Perú y Bolivia, perdieron agua a una tasa acumulada de 22 gigatoneladas por año durante casi 30 años.

Es decir, esta tasa acumulada de estas tres décadas es aproximadamente 17 veces el volumen del lago Mead. Considerado el embalse más grande de todo Estados Unidos.

