¿Tiene Hearst Television? tendrá 37 canales menos

Washington, DC.- El primer mayor proveedor de televisión de pago en Estados Unidos, Dish Network Corporation, informó el viernes 8 de septiembre, que Hearst Television, eliminó el acceso a 37 canales locales en 27 mercados, tras algunos desacuerdos tarifarios de las compañías.

Esta decisión se concreta luego de que los canales de Disney desaparecieran del servicio de cable Spectrum de Charter Communications. Negándole a sus casi 15 millones de usuarios poder disfrutar del US Open Tenis 2023, al fútbol americano universitario y otros programas.

Ver más: Tim Allen trae su show de comedia a Charlotte

En este sentido, el proveedor Dish Network comentó, «Hearst exige decenas de millones de dólares en aumentos de tarifas que afectarían a los clientes». Añadiendo que Hearst espera que Dish y sus clientes paguen la factura.

Asimismo, Hearst Television, comunicó, «Hemos realizado importantes inversiones para ofrecer programación de primer nivel a nuestros espectadores y Dish está buscando el derecho de transmitir nuestras estaciones a precios inferiores al mercado, lo cual no es justo ni razonable».

Take advantage of these exclusive features all football season long! 🏟 https://t.co/2XbpDKt6RH

— DISH (@dish) September 7, 2023