Republicano Bob Dale murió a sus 98 años

Washington, DC.- El veterano de la Segunda Guerra Mundial, Bob Dale, murió este domingo a sus 98 años mientras dormía, así lo anunció su esposa Elizabeth Dole, en un comunicado por sus redes sociales.

Asimismo el anuncio del exsenador y excandidato presidencial, Bod Dale, fue publicado así, «El senador Robert Joseph Dole murió a primer hora esta mañana mientras dormía. Con su muerte a los 98 años, ha servido a con fidelidad a EE. UU. por 79 años».

Inmediatamente de conocerse la noticia, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata, Nancy Pelosi, ordenó bajar las banderas del Capitolio a media asta en señal de respeto.

Para 1996, Bob Dale fue candidato presidencial por la bancada republicana en las elecciones donde se reeligió Bill Clinton. Previamente, fue el candidato a la vicepresidencia junto a Gerald Ford, donde perdió frente a Jimmy Carter en 1976.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL

— Elizabeth Dole Foundation (@DoleFoundation) December 5, 2021