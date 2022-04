Revés en el juicio del tirador Nikolas Cruz

Miami, FL.- Elizabeth Scherer, magistrada del circuito del condado Broward, a cargo del juicio contra el tirador Nikolas Cruz, revirtió, este miércoles, su decisión de comenzar de nuevo la selección del jurado y aseguró que admitirá a los 11 posibles miembros que ella había descartado.

Para la selección del jurado fueron entrevistados, al menos unas 1.800 personas. Además, este revés se origina luego de que la magistrada Scherer, admitiera que hubo un error en el proceso de selección de los miembros.

Ver más: Cadena perpetua o pena de muerte para el tirador Nikolas Cruz

De esta manera, la magistrada se vio en la obligación de comenzar todo el proceso desde cero. Como respuesta los abogados defensores presentaron una moción donde se pidió a la magistrada que revocara la decisión de comenzar todo el proceso de selección de jurado.

Se estima, que al finalizar la jornada de hoy, Scherer comentó a la defensa que ordenará que los 11 miembros que despidió por error, regresen a la corte el próximo 2 de mayo.

