¿Qué pena podría recibir hombre blanco que disparó a adolescente afroamericano?

Kansas City, MO.- Andrew Lester un hombre blanco de 84 años de edad de Kansas City fue acusado por los fiscales de dispararle a un adolescente afroamericano por caminar a la casa equivocada mientras iba a recoger a sus hermanos gemelos más pequeños.

Los fiscales acusaron el lunes 17 de abril a Lester de dos delitos graves. En primera instancia, fue acusado de asalto en primer grado. Además fue acusado de acción criminal armada por disparar al adolescente de 16 años de edad, Ralph Yarl.

El hecho ocurrió el pasado jueves 13 de abril aproximadamente a las 10 pm. En estas circunstancias el acusado Lester podría ser sentenciado a cadena perpetua por el primer cargo y hasta 16 años por el segundo delito.

Zachary Thompson, fiscal del condado de Clay declaró, «Puedo decirles que hubo un componente racial en el caso». Lester disparó en dos oportunidades al adolescente Ralph con un calibre .32 según el fiscal.

Doug and I are praying for Ralph Yarl and his family as he fights for his life.

Let's be clear: No child should ever live in fear of being shot for ringing the wrong doorbell.

Every child deserves to be safe. That’s the America we are fighting for.

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 17, 2023