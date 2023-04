Fiesta de cumpleaños «Sweet 16» terminó en mortal tiroteo

Dadeville, AL.- Una fiesta de cumpleaños de «Sweet 16» terminó en un mortal tiroteo a altas horas de la noche dejando un saldo negativo de cuatro muertos y otras 28 personas terminaron heridas, en un estudio de baile en la ciudad de Dadeville, en Alabama.

Así lo confirmó la policía estatal y medios locales, donde se explicó que el tiroteo inició pasadas las 10:30 pm., CT del sábado. No obstante, las autoridades también explicaron que no había ninguna amenaza para la comunidad, aunque no informaron sobre el arresto o identificación del tirador de Dadeville.

Jeremy Burkett, sargento de la Policía de Alabama explicó, «Vamos a seguir trabajando de una manera muy metódica para analizar esta escena, analizar los hechos y asegurarnos de que se haga justicia para las familias».

Cuatro muertos en tiroteo en fiesta de cumpleaños de ‘Sweet 16’ en Alabama

Por su parte, el medio local Montgomery Advertiser, publicó que una de las cuatro víctimas mortales era un jugador de fútbol americano de una escuela secundaria. Además, el medio confirmó, citando a una abuela de la víctima, que una de las víctimas fue identificada como Phil Dowdel.

Tallapoosa Death Investigation Press Statement pic.twitter.com/jV2UCEfE6X — Alabama Law Enforcement Agency (@ALEAprotects) April 16, 2023

De acuerdo, con la declaración de la supuesta abuela de la víctima Dowdell, dijo que en cuestión de semanas se graduaría. Tenía planeado ir a la Jacksonville State University (JSU) con una beca de fútbol americano.

La fiesta de cumpleaños de «Sweet 16» se celebró dentro del Mahogany Masterpiece Dance Studio. Espacio que está ubicado a media cuadra del ayuntamiento en Dadeville, una ciudad de unos 3200 residentes.

Como respuesta, la comunidad se reunió temprano el domingo por la noche en un estacionamiento a pocas cuadras de la escena del crimen. Aquí desarrollaron una vigilia en oración al aire libre con el propósito de conmemorar a las víctimas mortales.

