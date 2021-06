Putin y Biden en Ginebra: Armas nucleares y ciberseguridad

Ginebra, Suiza.- Putin y Biden, se reunieron este miércoles, en un encuentro que generaba gran expectativas a nivel mundial. En la ciudad de Ginebra, Suiza, los mandatarios de las potencias describieron como “constructiva” y “positiva” la primera reunión cara a cara.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, se refirió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como un “estadista experimentado” y aseguró que ambos “hablaron el mismo lenguaje”.

Por otro lado, Joe Biden, comentó que se expresaron los desacuerdos de ambas partes, pero “no en una atmósfera hiperbólica”. Además, añadió que lo que menos quiere Putin es “una nueva Guerra Fría”.

Biden expresó que Putin se había mostrado abierto a “ayudar” a Estados Unidos para que Irán no adquiriera más armas nucleare. Aasí como también se mostró abierto a ayudar a luchar contra el “resurgimiento del terrorismo” en Afganistán.

Agregó Biden, “A cambio, dijimos lo que queríamos hacer para brindar seguridad a la gente de Siria y Libia”. Quien además, insistió en la necesidad de establecer corredores humanos en territorio sirio porque “la gente está muriendo de hambre”.

Uno de los temas más contenciosos de la cumbre, sin embargo, fue el de la ciberseguridad. Y sobre ello se alcanzó una suerte de acuerdo, aunque no sin tensiones.

Ambos líderes informaron de la conformación de un grupo de trabajo para desarrollar un entendimiento específico sobre los ataques cibernéticos y abordar la problemática según cada caso.

That’s a wrap, folks. I’m on my way back to the White House from my first overseas trip as president. After a busy week, it’s clear America is back, our alliances are stronger than ever, and we’re ready to tackle the toughest global challenges of our time alongside our allies.

— President Biden (@POTUS) June 17, 2021