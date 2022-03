Publix retira productos Made in Russia de anaqueles

Miami, FL.- La cadena de supermercados Publix, con sede principal en Lakeland, Florida, difundió su decisión de «eliminar» las marcas de vodka, con fabricación rusa de sus mostradores, como muestra de solidaridad con Ucrania.

En un comunicado oficial, la cadena de supermercados explicó, «Publix apoya al pueblo de Ucrania. Para mostrar nuestro respaldo hemos decidido eliminar las marcas de vodka de fabricación rusa de nuestros estantes. Esto incluye todas nuestras licorerías».

Ver más: Por qué hoy es el Fat Tuesday

En este sentido, la «eliminación» de productos «Made in Russia» también aplicará para las circulares semanales digitales. Debido a que todavía, «se imprimen con semanas de antelación», en sus ediciones empresa para los clientes.

Como consecuencia, no estará disponible la venta de vodka de fabricación rusa, con aproximadamente 1.280 tiendas minoristas en 7 estados de Estados Unidos: Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia.

Meet Jimena, an Art Director in our Marketing department. Learn how her unique background helps her excel, why to consider Publix if you seek an inspiring workplace, and how she helps make Publix the place where shopping is a pleasure. pic.twitter.com/AzlMvAy833

— Publix (@Publix) March 2, 2022