Pronóstico climático del NHC para la próxima semana

Miami, FL.- El National Hurricane Center (NHC) pronosticó el miércoles 16 de agosto una formación de un área de baja presión en el Golfo de México, al tiempo que el centro y este del Atlántico Tropical se forman dos vaguadas que en uno de los casos puede tener un gran desarrollo.

El pronóstico explicado en un informe sobre la situación meteorológica en la cuenca del Atlántico. La misma estuvo demasiado tranquila en agosto de 2023, pero según el NHC se puede formar una amplia de baja presión a principios de la próxima semana.

Existe la posibilidad de que se desarrolle lentamente a medida que se desplaza al oeste y se aproxime a la costa occidental del Golfo de México.

Así pues, tanto las lluvias como tormentas eléctricas que experimenta el centro del Atlántico Tropical están relacionadas con un fenómeno de baja presión a unos 1.200 kilómetros al oeste-suroeste de las Islas de Cabo Verde.

8pm EDT Tues 15 Aug: We continue to monitor two low probability genesis areas (both 30% 7-day 🟡) in the far tropical Atlantic, but note a new low probability area has also added in the Gulf of Mexico for early next week (20% 7-day🟡).

Latest Outlook: https://t.co/DboWSR4Ct1 pic.twitter.com/4IsOBvAzVo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 15, 2023