Julio fue el mes más caluroso de la historia pero 2024 será peor

Washington, DC.- Un panel de científicos de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) confirmó, el lunes 14 de agosto, que el pasado julio fue el mes más caluroso de toda la historia, además advirtieron que 2024 será un año aún más cálido que todo el 2023.

Gavin Schmidt, director del NASA Goddard Institute for Space Studies, explicó, «Lo que estamos viendo aquí es anómalo y está por encima de la tendencia esperada (…) Anticipamos que 2023 no solo será excepcionalmente cálido, sino que 2024 será aún más cálido».

De acuerdo con los cálculos de la NASA, el mes pasado fue 0.24 grados Celsius más caliente que cualquier otro mes de julio registrado hasta ahora. Además, fue un 1.18 Celsius más cálido que el promedio de julio entre 1951 y 1980.

Como dato relevante se detectó que los cinco julios más calientes desde 1980 se dieron en los últimos cinco años. Una de las razones del clima extremo es el fenómeno meteorológico de El Niño.

July 2023 was the hottest month on record, according to our global temperature analysis. Overall, July was 0.43°F (0.24°C) warmer than any other July in @NASAEarth's record, and it's likely due to human activity. Details: https://t.co/2DTIfL8S1Q pic.twitter.com/qs8YPnVx1y

— NASA (@NASA) August 14, 2023