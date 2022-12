Príncipe William y presidente Biden se reúnen en Boston

Boston, MA.- El príncipe William y el presidente Biden se saludaron, este viernes, en el paseo marítimo de Boston como parte de un plan para abordar los problemas ambientales que consiste en una visita de tres días por parte de William y su esposa, Kate en representación de la realeza británica.

Básicamente, el foco se intentó mantener sobre temas como el clima. Aunque lo que prevalece es todo lo relacionado al primer viaje al extranjero desde que asumieron los títulos de príncipe y princesa de Gales luego de la muerte de la Reina Isabel a inicios de septiembre.

Por ejemplo, Netflix Inc (NFLX.O) aprovechó la visita de los príncipes de Gales para lanzar su tráiler de una serie documental sobre el hermano menor de William, Harry y su esposa Meghan, de origen estadounidense.

Pese al sentimiento de aprovechamiento mediático para el marketing de terceros, este encuentro entre William y Biden inició en un breve paseo antes de una reunión privada en la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy.

