Primera dama de Estados Unidos se someterá a cirugía

Bethesda, Maryland.- La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden será sometida a una intervención quirúrgica para extirpar una lesión descubierta en un examen de detección de cáncer de piel de rutina, de acuerdo a The White House.

Este miércoles, el presidente Biden junto a su esposa Jill Biden fueron a un hospital militar. Según Kevin O’Connor, médico presidencial dijo que la lesión se encontró sobre el ojo derecho de la primera dama.

Ver más: Abogados encontraron documentos clasificados de Joe Biden

O’Connor precisó que la primera dama sería sometida a una pequeña cirugía de ambulatorio para extirpar la pequeña lesión. A esto añadió, «Como medida de precaución, los médicos han recomendado que se elimine».

La cirugía a la primera dama de Estados Unidos será en el Walter Reed National Military Medical Center, en los suburbios de Bethesda, en Maryland. Además O’Connor añadió el procedimiento a la que será sometida Jill Biden de 71 años de edad, es conocido como cirugía de Mohs.

It was a busy first day in Mexico City for the First Lady. @FLOTUS met with inspiring women leaders, cheered on local children at a Tochito @NFL flag football clinic, and joined @BeatrizGMuller to celebrate the arts and literature. pic.twitter.com/FAKEueRui7

— The White House (@WhiteHouse) January 11, 2023