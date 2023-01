Abogados encontraron documentos clasificados de Joe Biden

Washington, DC.- Algunos documentos clasificados de cuando Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos fueron descubiertos por abogados personales del presidente de Estados Unidos, en el mes de noviembre, de acuerdo con un abogado de la Casa Blanca.

Extraoficialmente, se confirmó que encontraron casi 10 documentos clasificados en el Centro Penn Biden para Diplomacia y el Compromiso Global. Además, añadió que Merrick Garland, el Fiscal General de Estados Unidos pidió que estos documentos fueran revisados por el fiscal del país.

Por medio de un comunicado, Richard Sauber, asesor especial del presidente, dijo que el material clasificado fue identificado el pasado 2 de noviembre, justo antes de las elecciones de mitad de período.

Por su parte, la Oficina del Abogado de The White House reportó a los National Archives el día del descubrimiento de estos documentos, según Sauber. Es bien sabido que Biden utilizó el Penn Biden Center, temporalmente, como oficinas desde mitad del 2017 hasta inicios de la campaña electoral de 2020.

Joe Biden took classified documents from the White House when he was Vice President.

The VP does NOT have the power to declassify, only POTUS.

Joe Biden stole classified documents.

This is a very serious crime.

DOJ & NARA can’t sweep this under the rug AND persecute Trump.

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) January 10, 2023