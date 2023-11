Presidente Biden de cumpleaños, «Sé que tengo 198 años»

Washington, DC.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden celebra su cumpleaños número 81, el 20 de noviembre, para convertirse en la persona de mayor edad en ocupar la Oficina Oval, dato que no es menor, pues su avanzada edad es un punto en contra para su reelección presidente del 2024.

En un intento por convencer a los votantes, Biden se dirige a los dudosos con humor y planteando su edad como una «ventaja» para seguir enfrentando los problemas de Estados Unidos en un posible segundo mandato.

De ser reelegido, Biden tendría 86 años cuando termine su segundo mandato. Ningún presidente de Estados Unidos lo ha logrado, de hecho, Ronald Reagan tiene el récord de presidente de mayor edad. Terminó su segundo mandato con 77 años de edad en 1989.

En este sentido, Donald Trump, el favorito de los republicanos para enfrentar a Biden en 2024, cuenta con 77 años de edad.

