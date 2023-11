Biden anuncia $485 millones a Latinoamérica para ayudar a venezolanos

Washington, DC.- El presidente Biden en la Cumbre de Líderes de la Asociación de las Américas anunció un nuevo paquete de ayuda humanitaria por $485 millones para responder a las necesidades de los refugiados, migrantes y otros grupos vulnerables.

Básicamente esta asistencia humanitaria está destinada para los desplazados en América Latina y el Caribe por la crisis política económica en Venezuela.

La asistencia de Biden que busca salvar vidas, incluye $310 millones de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del U.S. Department of State (DOS). Además de otros $174 millones por medio de la agencia de los EE. UU., para el Desarrollo Internacional.

De acuerdo del DOS en teoría promueve los objetivos de la Declaración de Los Ángeles sobre la Migración y Protección, con el fin de fomentar la responsabilidad compartida. También pretende la estabilidad y la asistencia a las comunidades afectadas.

