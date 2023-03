¿Por qué cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down?

Washington, DC.- Cada 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear conciencia en las personas y promover la inclusión en la sociedad para que estas personas reciban un mejor trato.

Según la ciencia médica, el Síndrome de Down es una condición provocada por el desarrollo de material extra en el cromosoma 21. A su vez, este trae en el individuo cierta discapacidad intelectual y de desarrollo.

Ver más: Madre latina y su hijo con síndrome de Down

Por su lado, cifras de la ONU dicen que 1 de cada 1100 nacidos, nacen con Síndrome de Down. Sin embargo, este síndrome suele tener sus variaciones inclusive en algunos casos tiene alteraciones físicas.

Día Mundial del Síndrome de Down: encaminados a una sociedad más justa y equitativa

Pese a que hay mucho imaginario alrededor del Síndrome de Down, está comprobado que no es hereditario. Por lo que se presenta en las primeras semanas del embarazo. De este modo, se le otorga el descubrimiento al doctor inglés, John Langdon Down a finales del siglo XIX, al darse cuenta que varios pacientes eran atravesados por rasgos físicos similares.

Dia mundial del Síndrome de Down.

Don`t Stop Me Now. pic.twitter.com/XGPb3wPiYL — Saul G. ☕️ (@SaulGtrauma) March 21, 2023

De hecho, luego de descubrir el método para saber si el embarazo tiene riesgo de padecimiento de Síndrome de Down, muchos gobiernos lo usaron para validar el aborto. Por tal razón, la ONU no escogió esta fecha al azar; así que escogió el 21 de marzo, por estar relacionado con la división genética denominada trisomía 21.

Ver más: Cuál es la nueva Barbie de la línea «Fashionistas»

Hay que reconocer que aunque esta patología representar una limitación, hay muchos héroes y heroínas con Down que luchan cada día por alcanzar sus sueños. Trabajan, estudian, forman sus familias y son ejemplos de la sociedad.

Por esta razón, otorgar el derecho que se merecen es crucial para el reconocimiento de los ciudadanos que padecen esta condición que por años fueron menospreciados. Hoy por hoy, la globalización permite conocer grandes ejemplos de superación, diversidad y respeto para los niños, jóvenes y adultos con Down.

Video: Rosa García una madre decidida a brindarle apoyo a su hijo con Síndrome de Down