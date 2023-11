Pentágono no aprobó auditoría por sexto año consecutivo

Washington, DC.- Mike McCord, director financiero del U.S. Department of Defense, anunció que el Pentágono no aprobó una auditoría independiente relacionada a sus sistemas de contabilidad por sexto año consecutivo.

En este sentido, McCord comentó, «Las cosas están mostrando avances, pero no son suficientes». Sin embargo, añadió que el Pentágono se está esforzando por lograr una auditoría «limpia», aunque faltan «años» para esto.

Por su lado, Lloyd Austin, secretario de defensa se sumó a la alarma, «tenemos que mejorar en esto y avanzar más rápido».

Básicamente, la auditoría consta de 29 sub auditorías de los servicios que componen el departamento. Finalmente, todos los servicios del departamento deben aprobar la auditoría general para recibir la aprobación.

NEWS: DOD Makes Incremental Progress Toward Clean Audit https://t.co/WMoE9e8zaD — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 16, 2023

En general, 1.600 auditores hicieron 700 visitas al sitio, evaluando unos $3.8 billones en activos. Adicionalmente de unos $4 billones en pasivos.

Para el 2023, se aprobaron siete sub auditorías. Este fue el mismo número que el año pasado, pero sí se destacó que no hubo casos de fraude, según el mismo McCord.

La auditoría anual, que es una exigencia legal, evalúa los procesos de mantenimiento de registros de los sistemas de armas, personal militar y propiedades del Pentágono en todo el mundo.

Por otro lado, estos procesos auditores anuales ayudan a la robusta burocracia a detectar y documentar armas, ahorrando dinero. Por ejemplo, este proceso ha facilitado la búsqueda y logística de tecnología crítica a Ucrania.

