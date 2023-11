¡Alarmante! EE. UU., desarrolla nueva generación de armas nucleares

Ginebra, Suiza.- Luego de que Estados Unidos anunciara que desarrollará una nueva generación de armas nucleares, la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) se mostró muy preocupada advirtiendo sobre el poder destructivo que superaría 22 veces la bomba de Hiroshima.

La nueva generación de armas nucleares está representada por la bomba B61-13. El Pentágono habló un poco de este artefacto de destrucción masiva la semana pasada, a lo que Melissa Parke, directora ejecutiva de ICAN dijo, «es una irresponsable escalada en la nueva carrera de armamento».

En este sentido, Parke prosiguió, «Anunciar estos planes en medio de conflictos en Europa y Oriente Medio en los que participan países con armas nucleares (Rusia e Israel) es un acto arrogante frente a los esfuerzos por que estas armas de destrucción masiva no se vuelvan a utilizar».

La ICAN que recibió el Nobel de la Paz en 2017 explicó que la nueva nueva generación de armas nucleares, tendrá una potencia de 360 kilotones. En contraste, la bomba de Hiroshima tenía 16. O sea, 22 veces más potente que la Bomba Atómica lanzada en 1945 en Japón que dejó 140.000.

