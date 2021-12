Padres del pistolero de Michigan arrestados en Detroit

Washington, DC.- Los padres del pistolero del adolescente responsable del tiroteo mortal en la escuela de Michigan, fueron arrestados tan solo horas después de fugarse de la policía, que se escondía en un almacén en Detroit.

Asimismo, los padres del pistolero fueron identificados como James y Jennifer Crumbley. Y fueron hallados tras el aviso de un aviso de alguien que reconoció su automóvil.

Ver más: Tiroteo en colegio de Michigan dejó 6 heridos y 3 muertos

De esta manera, la pareja fue arrestada tras ignorar las señales de advertencia de la corte, este viernes. Esto luego de ser acusado por homicidio involuntario.

US Marshals announce reward, release wanted posters for James and Jennifer Crumbley, the parents of the accused Oxford HS (Michigan) shooter pic.twitter.com/CbtWwdTHuj

Al mismo tiempo, los fiscales dicen que Ethan Crumbley, de 15 años, usó el arma de su padre para disparar a sus compañeros de clase en la cercana ciudad de Oxford en Michigan. Aquí dejó un saldo de cuatro muertos y siete heridos.

NOW: Detroit Police Chief James E. White confirms arrest of James and Jennifer Crumbley, parents of alleged Oxford shooter Ethan Crumbley, 15, on the city’s east side.

We continue to extend our deepest condolences to the the community of Oxford. 🙏 #OneDetroit pic.twitter.com/QAoiolvlFf

— Detroit Police News (@detroitpolice) December 4, 2021