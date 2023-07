Otra vez el Servicio Postal sube los precios de los sellos

Washington, DC.- El United States Postal Service (USPS) informó el viernes 7 de julio que subirá los precios de las estampillas postales de primera clase, a partir del domingo 9 de julio.

El comunicado de la USPS explicó que las estampillas de primera clase pasarán de 63 centavos a 66 centavos. Siendo el último de una serie de aumentos de precios que tiene el objetivo de compensar las presiones de inflación y disminución de correo de primera clase.

Ver más: El U.S. Postal Service actualizará su flota con Ford EV

Para el mes de enero, la USPS impulsó otro aumento de los sellos desde los 60 centavos hasta los 63 centavos. En esta oportunidad la agencia federal está subiendo los precios en un 5.4% luego de que la Postal Regulatory Commission diera su aprobación.

Hay que recordar que iniciando el 2019 los precios de sellos subieron un 32%, partiendo de los 50 centavos hasta los 55 centavos.

The United States Postal Service reported new delivery performance metrics. 92.4% of First-Class Mail delivered on time against the USPS service standard, an increase of 1.4 percentage points from the fiscal second quarter. https://t.co/anQE9IpInu#DeliveringforAmerica pic.twitter.com/yJiWQE26JH

— U.S. Postal Service (@USPS) July 3, 2023