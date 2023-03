El U.S. Postal Service actualizará su flota con Ford EV

Washington, DC.- El U.S. Postal Service (USPS) anunció este 28 de febrero que tiene planeado comprar una flota de 9.250 vehículos eléctricos que cuentan con baterías Ford EV E-Transit, a partir de finales del 2023 al tiempo que se equipará con una cantidad similar de modelos a gasolina de Stellantis, matriz de Chrysler.

La USPS también dijo que estaba ordenando la implementación de más de 14.000 estaciones de carga dentro de sus instalaciones, luego de que en diciembre anunció que duplicaría sus compras planificadas de vehículos eléctricos de reparto, comprando al menos 66.000 vehículos eléctricos hasta el 2028.

Para el mes de agosto, el Congreso le otorgó al USPS $3 mil millones como parte de un proyecto de ley climático. El mismo es de $430 mil millones para adquirir vehículos eléctricos e infraestructura de carga.

De este modo, la USPS declaró que también comprará 9.250 camionetas Ram ProMaster 2023 y 2024 de Stellantis, matriz de Chrysler. Esto con la finalidad, «para satisfacer la necesidad urgente de vehículos».

