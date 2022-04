NWS pronostica tornados, tormentas y granizadas en parte de EE. UU.

Washington, DC.- El National Weather Service (NWS), advirtió que se esperan tormentas con vientos intensos, granizados, tornados e inundaciones, desde el valle del Río Misisipi hasta el Medio Oeste, a la par que siguen las fuertes nevadas en el norte de las Planicies.

Del mismo modo, las autoridades precisaron que al menos 23 personas fueron heridas por el paso de un tornado que golpeó el condado Bell, en Texas. En las últimas horas, desde Iowa hasta Luisiana sufrieron tormentas «destructivas»; sin embargo, persistirán este miércoles en gran parte del país.

Por otro lado, el NWS precisó que las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios forestales y su propagación persisten en el sur y centro de las Planicies hasta el sudoeste.

En este sentido, este se considera el tercer día con tormentas destructivas y los meteorólogos estiman que estás condiciones continuarán, gracias a un sistema de baja presión que se alimenta del aire cada vez más húmedo del Golfo de México.

*TODAY*

TORCON of 7. Numerous severe thunderstorms are expected across a large portion of the Mississippi River Valley, the Midwest, and Ohio Valley. Several tornadoes, some being strong, widespread damaging winds, and large hail will likely occur. Be safe everyone. pic.twitter.com/fQdPuULxVY

— Mike Bettes (@mikebettes) April 13, 2022