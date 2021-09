Nuevo uniforme de la Fuerza Espacial de EE. UU. evoca a Star Trek

Washington, DC.- La Fuerza Espacial de EE. UU., presentó, este martes, un nuevo prototipo de uniforme para sus integrantes, denominados como “guardianes“, que muchos usuarios compararon con el vestuario de Star Trek.

El nuevo traje de gala es azul marino. Posee una serie de botones plateados con el símbolo de la Fuerza Espacial, con una solapa del tarje en diagonal desde el hombro derecho hasta la parte delantera del pecho.

Ver más: FBI confirma que cuerpo hallado en Wyoming es de Gabyy Petito

Como complemento, el uniforme de entrenamiento físico incluyen una camiseta, pantalones cortos y una sudadera color negro.

Inmediatamente, las críticas y las comparaciones se hicieron viral en las redes sociales por su semejanza a los vestimenta de los personajes de las famosa serie de la década de los 60′ Star Trek.

Tested by Guardians, made for #Guardians. #SpaceForce physical training uniforms are currently undergoing wear testing. pic.twitter.com/6agT93uGDH

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) September 20, 2021