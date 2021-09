Tepesianos marchan en Washington DC y piden residencia permanente

Washington, DC.- Cientos de tepesianos, llegaron al edificio del Congreso, este lunes, luciendo camisetas azules y desplegando banderas del mismo color, carteles con figuras de mariposas y dos grandes marionetas con representaciones de aves, donde también danzaron al ritmo de músicas centroamericanas.

Esta movilización se origina por la decisión reglamentaria que veda la inclusión de una reforma migratoria en el debate presupuestario en el Senado.

Sin embargo, cientos de voces se alzaron para expresar su descontento y de alguna manera marcar presión al gobierno estadounidense, en asuntos migratorios. Así lo expresó, Erik Villalobos Villalobos, portavoz de la Alianza Nacional TPS, “no es el final, existen opciones”.

Al mismo tiempo, Villalobos, añadió, “Reconocemos que los demócratas siguen desempeñando un papel de liderazgo”. Inmediatamente sentenció, “Es responsabilidad de los demócratas probar que sí, como prometieron durante la campaña, están comprometidos a luchar y lucharán hasta el final”.

A message from @RepPressley in support of #ResodencyNOW for #TPS holders and migrant families #TPSJustice pic.twitter.com/IuqQkTo4N8

— Nat’l TPS Alliance (@TPS_Alliance) September 20, 2021