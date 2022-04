Washington, DC.- El presidente Biden, anunció la extensión de la pausa de pago de préstamos estudiantiles, hasta el 31 de agosto, tras considerar que el país sigue en el sendero de la recuperación económica de la crisis generalizada que dejó la pandemia del covid-19.

De esta manera, este anuncio confirma la continuidad de la orden que se implementó en enero de 2021. Considerándose una de las primeras órdenes ejecutivas de Biden al U.S. Department of Education, para suspender los pagos de préstamos estudiantiles federales.

En este sentido, el presidente Biden precisó, “Debido a esa pausa en los pagos, 41 millones de estadounidenses pudieron respirar un poco más tranquilos durante algunos de los días más difíciles de la pandemia de covid-19″.

Al mismo tiempo, agregó, “Como reconocí al extender recientemente la emergencia nacional de covid-19, todavía nos estamos recuperando de la pandemia y la interrupción económica sin precedentes que causó”.

Today, my Administration is extending the pause on federal student loan repayments through August 31st, 2022. pic.twitter.com/xwicA1hCW3

— President Biden (@POTUS) April 6, 2022