Mortal arrollamiento deliberado con camión U-Haul en NYC

Nueva York, NY.- Un conductor a bordo de un camión U-Haul fue arrestado por el New York Police Department este lunes 13 de febrero por atropellar, deliberadamente, y herir a por lo menos ocho personas antes de que se originara una persecución y la detención del vehículo.

Este conductor del camión U-Haul causó un «alboroto violento» en el vecindario de Bay Ridge del distrito de Brooklyn de Nueva York. Se confirmó que hay dos víctimas hospitalizadas en estado crítico y dos en estado grave.

Además, Keechant Sewell, comisionado de policía de la ciudad también declaró que otras cuatro personas sufrieron heridas leves, donde se incluye un oficial de policía. La declaración la ofreció el comisionado justo en la intersección donde el camión fue detenido.

Por su lado, el New York Times citando a dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en calidad de anonimato, revelaron que el hombre fue identificado como Weng Sor de 62 años de edad.

Brooklyn rampage: Exclusive video shows the U-Haul truck speed onto the sidewalk before the man jumps out of the way just in the nick of time: https://t.co/eHryvXPV5I pic.twitter.com/cpiiE1fkQi

Tras el arresto de Weng Sor, Justin Brannan, miembro del consejo de la ciudad que representa el área, declaró a NY1 que el arrollamiento «parecía aleatorio pero obviamente fue a propósito».

.@NYCMayor has been briefed and has been following developments regarding the UHaul truck that struck multiple pedestrians this AM in Brooklyn.

While the suspect is in custody, the NYPD is still investigating.

There are no additional credible threats at this time.

— Fabien Levy (@Fabien_Levy) February 13, 2023