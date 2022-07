Mortal accidente de tránsito involucra contrabando de personas

Los Ángeles, CA.- Un mortal accidente de tránsito dejó a cuatro personas fallecidas y tres resultaron gravemente heridas, este jueves, cuando un vehículo que huía de la policía por presunto contrabando de personas, se estrelló contra un camión.

Según el Texas Department of Safety (DPS), informó que el accidente ocurrió en la Interestatal 35 cerca a Encinal a 43 millas o 70 kilómetros al norte de Laredo, en Texas.

En este sentido, el DPS explicó que, «El conductor sospechoso de contrabando de personas evadió a la policía y se estrelló contra un vehículo comercial».

Chirs Olivares, portavoz de DPS declaró que el conductor del vehículo fue trasladado en avión a un hospital. Mientras que en las imágenes se aprecia una Jeep color blanco destruído contra la parte trasera de un camión.

LAREDO – Troopers are investigating a fatality crash on IH35 in Encinal, TX. Currently, 4 are confirmed deceased & 3 are critical. The driver suspected of human smuggling evaded law enforcement & crashed into a commercial vehicle. Updates will provided once they become available. pic.twitter.com/0qBuRsDnIS

— TxDPS – South Texas Region (@TxDPSSouth) June 30, 2022