¡La FAFSA abre hoy! entérese hasta cuándo puede presentarla

Washington, DC.- El formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 2022-2023 que utiliza el Departamento de Educación de EE. UU. comenzó, este viernes 1 de octubre.

El FAFSA, funciona para determinar su elegibilidad para préstamos federales para estudiantes, becas y fondos de trabajo y estudio.

Aproximadamente 10 millones de estudiantes al año obtienen algún tipo de dinero, incluidos $ 30 mil millones en subvenciones, a través del formulario. Esto, según la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, una oficina dentro del Departamento de Educación.

Asimismo, los estudiantes universitarios deben completar la FAFSA cada año que están inscritos para recibir ayuda federal, y para los estudiantes que se consideran dependientes, deberán enviar tanto su información financiera como su información de los padres.

