Juez fue asesinado a tiros en la entrada de su casa

Annapolis, MD.- El juez de Maryland, Andrew Wilkinson de 52 años fue asesinado en la entrada de su casa alrededor de las 8 pm del jueves 19 de octubre, y según la Washington County Sheriff’s Office, el principal sospechoso estaba en un caso de divorcio que se discutió en el tribunal más temprano el jueves.

Wilkinson, era un juez asociado al Tribunal de Circuito de Maryland. Se confirmó que recibió varios impactos de bala, y pese a que fue trasladado de urgencia a un hospital no se pudo hacer nada.

En este sentido, el sheriff Brian Albert en una conferencia de prensa en la pequeña ciudad de Hagerstown, cerca de la frontera con Pennsylvania, sentenció sin titubear, «Este fue un ataque dirigido al juez Wilkinson».

Por el momento el sospechoso fue identificado como Pedro Argote, de 49 años. El mismo tenía programada una audiencia de divorcio ante el juez Wilkinson. Sin embargo, nunca se presentó, según subrayó el sheriff.

Shocked and heartbroken to hear that Judge Andrew Wilkinson was murdered last night at his home in Hagerstown. This violence is horrifying to see in our community. Our thoughts are with his family during this unimaginable tragedy and with law enforcement investigating this crime.

— Rep. David Trone (@RepDavidTrone) October 20, 2023