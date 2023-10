Ayudante de sheriff asesinó a tiros a ex convicto afroamericano

Camden, FL.- Un ayudante del Sheriff de Georgia asesinó a tiros al ex convicto afroamericano Leonard Allan Cure, de 53 años de edad, en una situación que se desarrolló durante una parada de tráfico mientras Cure conducía por la Interestatal 95, en el condado de Camden, para visitar a su madre.

El afroamericano Cure habría cumplido 16 años de cárcel por una condena por robo a mano armada y asalto con arma de fuego en una tienda Walgreens en Dania Beach, Florida. Por esto había sido sentenciado a cadena perpetua.

Para diciembre de 2019, Cure solicitó a una junta de revisión que investigara su caso de nuevo. La investigación se basó tanto en las pruebas como en las preguntas sobre cómo fue identificado. Este proceso llevó a que un juez anulara las condenas y se retiraran los cargos de Cure.

De acuerdo a la Georgia Bureau of Investigation, el ayudante del Sheriff de Georgia detuvo al ex convicto Cure el lunes 16 de octubre por la mañana. Sin embargo, todavía no se ha identificado al agente, ni tampoco los motivos por el cual Cure fue detenido.

The man who died was identified as Leonard Allan Cure, 53. The Georgia Bureau of Investigations says he assaulted a deputy, who shot him. https://t.co/P3wZkCwp8I

Parte de las declaraciones del ayudante del Sheriff de Georgia involucrado, según la agencia, resaltó que Cure no cumplió con las solicitudes y que además lo agredió.

We are so terribly sad to share the news that our exonerated client, Leonard Cure, was shot and killed by a Camden County Georgia Sheriff’s deputy during a traffic stop this morning while driving back from Florida to his residence in Georgia. pic.twitter.com/jvgZrblBD3

— Innocence Project of FL (@FLA_Innocence) October 17, 2023