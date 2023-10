¡Consternación en EE. UU.! Niño musulmán de seis años recibió 26 puñaladas

Chicago, IL.- El lunes 16 de octubre se llevará a cabo el funeral y entierro del niño musulmán de seis años que fue asesinado a puñaladas durante el fin de semana, cuando un hombre atacó al niño Wadea Al-Fayoume y a su madre porque eran palestinos americanos.

El niño de seis años recibió 26 puñaladas y su madre Hanaan Shahin, de 32 años, fueron atacados por Joseph Czuba, de 71 años quien es un propietario en Plainfield Township, a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Chicago.

Los servicios para el niño están programados para el lunes 16 de octubre a las (18.00 GMT) en la Bridgeview Mosque Foundation, Illinois, al suroeste de Chicago, así lo confirmó el Council on American-Islamic Relations (CAIR).

Asimismo, Ahmed Rehab, director ejecutivo de CAIR-Chicago, destacó en un comunicado, «Este es un día difícil que esperábamos que nunca llegará. Como dicen, los ataúdes más pequeños son los más pesados».

Este horrendo asesinato se da en medio de la reciente crisis en Oriente Medio, luego de un ataque de Hamás a Israel. Trayendo como consecuencia una escalada de Israel en contra de Hamás, en la Franja de Gaza.

Attorney General Statement on the Killing of Six-Year-Old Child Wadea Al-Fayoume and Severe Wounding of His Mother Hanaan Shahin in Illinoishttps://t.co/WgQhB0LMn3

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 16, 2023