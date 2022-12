Gobernadora indultó a 17 sentenciados a pena de muerte

Salem, OR.- Kate Brown, la gobernadora demócrata de Oregón indultó 17 reclusos sentenciados a pena de muerte en este estado, solo aplicando la condena de cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional, a solo días de dejar su cargo como gobernadora.

De este modo, Brown declaró que decidió hacer uso de sus poderes ejecutivos de clemencia para conmutar estas sentencias. Básicamente, Brown también comentó que cree que la pena capital es inmoral.

Asimismo la demócrata Brown subrayó, «Durante mucho tiempo he creído que la justicia no se hace avanzar quitando una vida, y el Estado no debería estar en el negocio de ejecutar personas, incluso si un crimen terrible los puso en prisión».

Es un hecho que la pena de muerte es un imán donde confluyen cuestiones éticas y legales en Estados Unidos. Del mismo modo, a los estados les ha resultado difícil adquirir medicamentos para poder llevar a cabo la pena de muerte, lo que ha estropeado varias ejecuciones.

The death penalty is immoral. Since taking office in 2015, I have continued Oregon’s moratorium on executions. I am taking this final action for the 17 individuals with death sentences before I leave office to ensure that none of them will be put to death by the state.

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) December 14, 2022