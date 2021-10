WhatsApp, Facebook e Instagram sufren caída mundial

Los Ángeles, CA.- WhatsApp, Facebook e Instagram, tres de las aplicaciones más populares, sufrieron una caída mundial este lunes 4 de octubre, según reportes de millones de usuarios en diferentes países.

Los reportes son hechos públicos por usuarios que han recurrido a otras plataformas para informar sobre las fallas de conectividad.

Las tres plataformas, dos de redes sociales y una de mensajería, son propiedad de Facebook.

En Estados Unidos, países de América Latina y Europa han sido reportadas las fallas.

No es la primera vez que las tres aplicaciones sufren problemas de conectividad de manera simultánea. De momento no ha habido una respuesta oficial sobre las fallas.

Los reportes sobre las fallas en las tres plataformas son similares.

El caso de la aplicación de mensajería los usuarios no pueden enviar ni recibir mensajes.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021