Florida suspende licencia de armas a implicados en el asalto al Capitolio

Miami, FL.- La comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried, informó este martes, la suspensión de la licencia de armas de seis personas que, presuntamente, participaron en el asalto al Capitolio en Washington del pasado 6 de enero.GettyImages

Asimismo, la comisionada señaló en su cuenta Twitter, «Hoy anuncio la suspensión de licencias de porte de armas a 6 terroristas nacionales que participaron en el intento de insurrección el 6 de enero contra Estados Unidos».

Por su parte, estas suspensiones se suman a otras 22 dadas a conocer en julio. Con lo que hay un total a 28 permisos suspendidos en Florida a raíz del asalto al Capitolio. Donde, hubo 140 agentes agredidos.

Adicionalmente, Fried, en un comunicado dijo, «Florida tiene la vergonzosa distinción de ser hogar de la mayor proporción de personas acusadas en relación con la insurrección».

Today I'm announcing the suspension of six licenses of domestic terrorists who participated in the January 6 insurrection attempt against the United States.

That brings our total to 28 suspensions. As more charges are filed, we will continue to hold these traitors accountable.

— Nikki Fried (@NikkiFried) October 19, 2021