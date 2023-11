Firmada orden ejecutiva para controlar el desarrollo de la IA

Washington, DC.- El presidente Biden firmó el lunes 30 de octubre una orden ejecutiva que tiene el objetivo de controlar el desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) y la posible aplicación en todos los sectores de la sociedad.

Con esta iniciativa, el ejecutivo estadounidense pretende mitigar los riesgos que puede representar esta nueva tecnología.

Previo a la firma desde The White House, Biden comentó, «es la tecnología más trascendental» de la historia reciente. Destacó el uso de la IA en la ciencia, economía y sociedad pero también resaltó los riesgos que esta tecnología plantea.

En compañía de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, Biden sentenció, «Necesitamos controlar esta tecnología y no hay forma de evitarlo».

Artificial Intelligence is moving quickly.

And so is my Administration.

Visit https://t.co/RqhfxoxjQ6 and see how we're harnessing the power of AI and keeping all Americans safe in the process.

— President Biden (@POTUS) October 30, 2023