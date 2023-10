Cambio de Horario en Estados Unidos: ¡Retrase su Reloj!

Washington, DC.- Tras la desaparición del verano 2023 en Estados Unidos, los relojes se retrasarán una hora para ganar una hora adicional de sueño, un cambio horario que se hace dos veces al año que afecta a la mayoría de los habitantes del país.

El cambio de horario se realizará el domingo 5 de noviembre a las 2 am hora local. Con esta acción en el país se ganará una hora de sueño adicional, en vez de perder una hora en primavera.

El próximo cambio de hora se realizará en marzo, cuando inicie el horario de verano 2024. En esta oportunidad se agregará más luz diurna en las noches.

Estados Unidos pertenece al hemisferio norte, y marcado por el equinoccio de otoño del 23 de septiembre, se inició oficialmente la temporada de otoño.

¿De dónde viene este cambio de horario de verano?

Desde 1966, el Congreso aprobó la Ley de Hora Uniforme, para estandarizar la duración del horario de verano. Estación que comprende desde marzo hasta noviembre. El horario de verano de cada año, inicia cada segundo domingo de marzo de cada año, y termina cada primer domingo de noviembre.

¿Estados que deben ajustar el horario de verano?

No todos los estados y territorios de Estados Unidos deben ajustarse al horario de verano. Por ejemplo, Hawaii y Arizona no experimentan el horario de verano. Lo propio sucede con Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

¿Se eliminará el horario de verano?

El Senado de Estados Unidos aprobó en 2022, por unanimidad la «Ley de Protección del Sol». Este proyecto de ley dejaría permanentemente el horario de verano a partir del 2023. No obstante, la medida no fue aprobada en la House of Representatives del país, y tampoco fue promulgada por el presidente Biden.

Finalmente, el Department of Transportation (DOT) que supervisa las zonas horarias y el garante de la uniformidad del horario de verano, sostiene que el horario de verano tiene varios beneficios. Por ejemplo, ahorra energía, previene lesiones de tránsito y reduce la delincuencia.

