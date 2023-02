Fecha del fin de la emergencia nacional en Estados Unidos

Washington, DC.- La administración Biden anunció este 30 de enero que pondrá fin a la emergencia nacional y la emergencia de salud pública (PHE) de covid-19 para el próximo 11 de mayo, luego de casi tres años de medidas para evitar la propagación del virus en el país.

Estas medidas fueron impuestas por la administración de Donald Trump en 2020, sin embargo, como ya parece una costumbre, Biden decidió ampliar las medidas contra la pandemia.

Estas medidas de emergencia nacional y salud pública permiten que millones de estadounidenses reciban vacunas, tratamientos gratuitos y pruebas. De manera que The White House’s Office of Management and Budget (OMB) expresó la culminación de estas medidas.

De este modo, la OMB en una declaración de política de administración expresó, «Esta liquidación se alineará con los compromisos anteriores de la Administración de dar un aviso de al menos 60 días antes de la terminación del PHE».

